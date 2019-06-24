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Hook: ABD, İran´la ilişkileri düzeltmek istiyor

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Tahran´la ikili ilişkileri düzeltmeye ve eğer İran ile yeni bir anlaşma yapılırsa, yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

  • DHA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile diplomatik bir kanalda buluşulamadığı takdirde temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu ekleyen Hook, İran´a karşı uygulanacak olan yeni yaptırımların, ülkenin askeri harcamalarını azaltmaya yönelik olacağını belirtti.
 

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