Hook: ABD, İran´la ilişkileri düzeltmek istiyor
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Tahran´la ikili ilişkileri düzeltmeye ve eğer İran ile yeni bir anlaşma yapılırsa, yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.
- DHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile diplomatik bir kanalda buluşulamadığı takdirde temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu ekleyen Hook, İran´a karşı uygulanacak olan yeni yaptırımların, ülkenin askeri harcamalarını azaltmaya yönelik olacağını belirtti.
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