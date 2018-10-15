HTŞ’den İdlib’de çekilme sinyali

Rusya ile Türkiye’nin Soçi’de vardığı mutabakat çevresinde İdlib’de El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ), rejim milisleri silahlı muhalifler arasında oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeden çekilmesi için verilen süre doldu. Verilen mühletin dolmasına saatler kala HTŞ, anlaşmaya uyacağının sinyalini veren bir açıklamaya imza attı. Tavrını görüş alışverişine vakit ayırdıktan sonra belirlediğini’ belirten HTŞ, anlaşmaya uyacağını açıkça beyan etmemekle beraber, ‘kontrol ettiği bölgedeki halka güvenlik sağlamaya çalışacağını ve İdlib’de rejim katliamını önleyerek sivilleri koruma yönündeki çabaları takdir ettiğini’ belirtti. Açıklamada örgüt silah bırakmayacağını vurgularken, Reuters haber ajansı HTŞ’nin beyanını Soçi mutabakatının sorunsuz işlemesi için ilk ‘olumlu’ sinyal olarak nitelendirdi.

RUSYA: TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

HTŞ’nin çekilme sinyali sonrası başkent Şam’da Iraklı mevkdaşı İbrahim El Caferi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim “Şimdi Rus dostlarımıza anlaşmanın yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmeleri için zaman vermeliyiz” diyerek gözlerinin Moskova’nın atacağı adımlarda olduğunu kaydetti. Soçi mutabakatının İdlib’deki terör unsularına verdiği sürenin dolması üzerine İzvestiya’ya bilgi veren Rus güvenlik kaynakları ise Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını ve Rusya’nın bundan sonra tıpkı geçmişte olduğu gibi Türk yetkililer ile birlikte hareket edeceğini dile getirdi.