HTŞ’den İdlib’de çekilme sinyali
İdlib’de terör unsurlarının silahsızlandırılmış bölgeden çekilmesi için verilen sürenin dolmasına saatler kala, HTŞ’den anlaşmaya uyma sinyali geldi. Örgüt, anlaşmaya dair açıklamasında, sivilleri koruma çabalarını takdir etti.
Rusya ile Türkiye’nin Soçi’de vardığı mutabakat çevresinde İdlib’de El Kaide bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ), rejim milisleri silahlı muhalifler arasında oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeden çekilmesi için verilen süre doldu. Verilen mühletin dolmasına saatler kala HTŞ, anlaşmaya uyacağının sinyalini veren bir açıklamaya imza attı. Tavrını görüş alışverişine vakit ayırdıktan sonra belirlediğini’ belirten HTŞ, anlaşmaya uyacağını açıkça beyan etmemekle beraber, ‘kontrol ettiği bölgedeki halka güvenlik sağlamaya çalışacağını ve İdlib’de rejim katliamını önleyerek sivilleri koruma yönündeki çabaları takdir ettiğini’ belirtti. Açıklamada örgüt silah bırakmayacağını vurgularken, Reuters haber ajansı HTŞ’nin beyanını Soçi mutabakatının sorunsuz işlemesi için ilk ‘olumlu’ sinyal olarak nitelendirdi.
RUSYA: TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI
HTŞ’nin çekilme sinyali sonrası başkent Şam’da Iraklı mevkdaşı İbrahim El Caferi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim “Şimdi Rus dostlarımıza anlaşmanın yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmeleri için zaman vermeliyiz” diyerek gözlerinin Moskova’nın atacağı adımlarda olduğunu kaydetti. Soçi mutabakatının İdlib’deki terör unsularına verdiği sürenin dolması üzerine İzvestiya’ya bilgi veren Rus güvenlik kaynakları ise Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını ve Rusya’nın bundan sonra tıpkı geçmişte olduğu gibi Türk yetkililer ile birlikte hareket edeceğini dile getirdi.
Türkmen Dağı’nda tek umut Türkiye
İdlib’deki gergin ortamın Soçi mutabakatı ile iyimser bir havaya dönüşmesi Suriye’nin sahil kenti Lazkiye’nin kuzeyinde yer alan Bayırbucak bölgesindeki Türkmen Dağı sakinlerini de umutlandırdı. Türkmenler, Türkiye’nin çağrısının ardından ellerindeki ağır silahları cephe hattından çıkardı. Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Türkmenler, rejimin elindeki ağır silahları teslim etmediğine dikkat çekti. Ateşkesin sona ermesinden çekindiklerini belirten Türkmen savaşçılar, “Bizim önce Allah sonra Türkiye’den başka güvencemiz yok. Bizi sahipsiz bırakmayın” dedi.
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