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Çinli teknoloji devi Huawei’den Yeni Zelanda’ya reklamlı çağrı

Yeni Zelanda’da kurduğu 5G teknolojisi ağı engellenen Çin telekomünikasyon şirketi Huawei, ülkede çok sevilen ragbi sporuna atıfta bulunarak 'Huaweisiz 5G, ragbisiz Yeni Zelanda’ya benzer' başlığıyla gazetelere tam sayfa reklam verdi.

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Yeni Zelanda istihbarat servisi Devlet İletişim Güvenliği Bürosunun (GCSB) "ağ güvenliği açısından ciddi risk oluşturacağı" gerekçesiyle 5G altyapı ağının kullanılmasını engellediği Huawei, karardan dönülmesi için ülkedeki panolara, internet sayfalarına ve gazetelere reklam verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda telekomünikasyon şirketi Spark ile kurdukları 5G altyapı ağının kullanımına getirilen engelin Yeni Zelandalıların zararına olacağı çağrısında bulunan şirket, ülkenin önde gelen sporu ragbiyi kullanarak ‘‘Huaweisiz 5G, ragbisiz Yeni Zelanda’ya benzer’’ başlığıyla reklamlar yayımladı.

Yeni Zelanda’nın iyi bir 5G teknolojisini hak ettiği savunulan reklamların içeriğinde, ‘‘Huaweisiz Yeni Zelanda en gelişmiş 5G teknolojisinden mahrum kalacak ve tüketiciler daha fazla ücret ödemek zorunda kalabilir." ifadelerine yer veriliyor.

Yeni Zelanda hükümeti GCSB’nin uyarılarını dikkate alarak Spark'ın 5G ağını yaymak için Huawei ekipmanını kullanma teklifini "önemli ağ güvenliği riskleri" olduğu gerekçesiyle geçen yıl sonu reddetmişti.

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