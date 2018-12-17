Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hudeyde'de ateşkese saatler kala çatışma sürüyor

Gece ateşkesin başlayacağı Yemen'in Hudeyde kentinde Husiler, intihar saldırısı girişiminde bulundu. Hükümet güçlerince püskürtülen saldırı sonrası çıkan çatışmada 150'yi aşkın militan öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yemen'in Hudeyde ilinde ateşkese saatler kala hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada onlarca Husi öldü.
 
Orduya bağlı Amalika (Devler) Tugayı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesinde ilerlemek isteyen Husiler, intihar saldırısı girişiminde bulundu.
 
Hükümet güçlerine bağlı Amalika Tugayı ile Zeranik Tugayı'nın, saldırıyı püskürttüğü ve Husilerin elindeki silah ve mühimmatlara el koyduğu ifade edildi.
 
Çatışmalarda Husilerden yaralı ve ölü sayısının 150'yi geçtiği bilgisi verildi.
 
Birleşmiş Milletler gözetiminde İsveç'teki görüşmelerde varılan anlaşma gereğince, bu gece yerel saatle 00.00 itibarıyla Hudeyde'de ateşkes yürürlüğe girecek.
 
Sana'da üst düzey askeri yetkili öldürüldü
Taiz Askeri Komutanlığı Manevi Rehberlik Bölümü Başkanı Albay Abdulbasıt el-Bahr, yaptığı açıklamada, Taiz Cephesi Komutanlığı Askeri Mühendislik Bölümü Başkanı Tuğgeneral Tahir Hamid eş-Şerabi'nin, Husilerin dün gece Nehem cephesinde düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiğini belirtti.
 
Bahr, Husiler tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi için yaklaşık iki ay önce Nehem cephesine geçen Şerabi'nin, ilçede mayın temizleme çalışması sırasında düzenlenen saldırı neticesinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA