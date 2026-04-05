Hürmüz'ün açılması için şart koştular: İran'dan savaş tazminatı talebi

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim yeni bir boyut kazandı. İran, boğazın açılması için saldırılardan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi şartını öne sürdü. Tahran yönetimi aynı zamanda ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini sert bir dille eleştirdi.

TABATABAİ'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN TAZMİNAT ŞARTI

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı'nın, "İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

TRUMP'IN TEHDİTLERİNE İRAN'DAN SERT YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.