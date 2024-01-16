Husiler ABD gemisini seyir füzesiyle vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı Deniz Kuvvetleri (Husiler), Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini bir dizi seyir füzesiyle hedef alan askeri bir operasyon gerçekleştirdi ve doğrudan tam isabet sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Operasyonun, bugüne dek Siyonist oluşum tarafından en çirkin katliamlara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına uygulanan zulme karşı bir zafer olduğunu" belirten Seri, bunun aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına bir yanıt olduğunu kaydetti.

Yemen'e saldırılarda görev alan ABD ve İngiliz savaş gemilerinin tümünün kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olduğunu vurgulayan Seri, olası bir yeni saldırının da cevapsız ve cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Seri, paylaşımında şunları yazdı:

"Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik abluka kaldırılıncaya ve saldırganlığa son verilinceye kadar, İsrail'in Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki seyrini engelleme kararını uygulamaya devam edecek."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi "Gibraltar Eagle"ı vurduğunu duyurdu.