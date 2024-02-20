Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik zulüm ve kuşatmanın yanı sıra ülkemize yönelik ABD ve İngiltere saldırılarına karşılık Aden Körfezi'nde iki ABD gemisine saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Seri, saldırının yapıldığı iki geminin Sea Champion ve Mavis Fortuna olduğunu duyurdu.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE İNGİLİZ GEMİSİNİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir yük gemisini iki füze ile hedef aldığını ve füzelerden birinin gemiye isabet ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin dün sabah saatlerinde Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait Belize bayraklı MV Rubymar adlı yük gemisini iki füze ile hedef aldığı belirtildi.

GEMİ İMDAT ÇAĞRISINDA BULUNDU

Füzelerden birinin gemiye isabet ettiği aktarılan saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Gemi imdat çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi başka bir ticari gemiyle birlikte MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya cevap vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.