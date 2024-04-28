Husiler ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını böyle düşürdü

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki abluka ve saldırılar son buluncaya dek askeri "operasyonlara" devam edeceklerini vurgulayan Seri, MQ-9 tipi İHA'nın, Sada semalarında füzeyle vurulduğu ve düşürüldüğünü aktarmıştı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü ABD Hava Kuvvetleri Yarbay Bryon J. McGarry, "ABD Hava Kuvvetlerine ait bir MQ-9 insansız hava aracının Yemen'de düştüğünü" doğruladı. Ayrıntılı bilgi vermeyen McGarry, soruşturmanın sürdüğünü söylemekle yetindi.

Husiler İHA'nın düşürülmesine ait video paylaştı.

ABD basınında yer alan haberde ise, "Husilerin 2014 yılında ülkenin kuzeyini ve başkenti Sana'yı ele geçirmesinden bu yana ABD ordusu, 2017, 2019, 2023 ve bu yıldaki perşembe günkü saldırıları da sayarsak en az beş insansız hava aracını isyancılara kaptırdı" ifadelerini kullandı.

