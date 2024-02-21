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Dünya

Husiler, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü

Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Husilerin Yemen'in Hudeyde kenti yakınlarında ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

IHA21 Şubat 2024 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Husiler, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü
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Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Husilerin Yemen'in Hudeyde kenti yakınlarında ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi SİHA'yı düşürdü. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, SİHA'nın düşürüldüğünü doğruladı. Yetkililerden biri, ilk bilgilerin ABD'ye ait SİHA'nın Yemen'in Hudeyde kenti yakınlarında vurulduğunu gösterdiğini, bilgilerin değişebileceğini ifade etti. Yetkili, SİHA'nın uluslararası hava sahasında olup olmadığını ise söylemedi.

Diğer yetkili ise, SİHA'nın Hudeyde yakınlarından ateşlenen Husilere ait karadan havaya füze tarafından düşürüldüğünü aktardı.

Husiler, geçtiğimiz sene kasım ayında ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi SİHA'yı, 2019 yılında ise 2 SİHA'yı düşürmüştü.

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