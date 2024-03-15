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Dünya

Husiler, düşmanla bağlantılı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçişini engelleyecek

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail ile irtibatlı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçişini engelleyeceklerini söyledi.

AA15 Mart 2024 Cuma 00:28 - Güncelleme:
Husiler, düşmanla bağlantılı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçişini engelleyecek
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Husi, liderlik ettiği gruba ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ona karşılık tepkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi lider, "Düşmanla (İsrail, İngiltere ve Amerika) bağlantılı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçmesini engelleyeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin ise Husi "Düşman İsrail, Amerika'nın katılımı ve bazı Batılı ve Arap ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de kelimenin tam anlamıyla yüzyılın suçunu işliyor." diye konuştu.

ABD'nin Gazze Şeridi'ne sınırlı miktarda havadan yardım yaparken, aynı zamanda Gazze halkını öldürmek için İsrail'e tonlarca bomba sağladığını belirten Husi, ABD ve Batılı ülkelerin, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere Filistin halkını öldürmek için İsrail'e en ölümcül silahları vermekten çekinmediğine dikkati çekti.

Husi, ABD'nin havadan yardım indirme operasyonlarının gerçek ihtiyacın çok küçük bir kısmını karşıladığını ve bununla kamuoyunu yanıltmayı ve Müslüman halkların dikkatini dağıtarak suç işlemeyi sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

Husi lider, Filistin halkının Gazze Şeridi'ndeki şiddetli acılarına rağmen, eşi benzeri olmayan büyük bir kararlılık, sabır, istikrar ve uyum olduğunu söyledi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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