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Dünya

Husiler, İsrail gemisine füze, ABD destroyerine ise İHA ile saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD ile İsrail gemilerini hedef aldıklarını duyurdu.

AA15 Mart 2024 Cuma 17:01 - Güncelleme:
Husiler, İsrail gemisine füze, ABD destroyerine ise İHA ile saldırdı
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de İsrail'e ait "Pacific 01" isimli gemiye deniz füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledikleri ve hedefi vurmakta başarılı olduklarını ifade eden Seri, İsrail'le irtibatlı gemilere yönelik saldırılarının artık Ümit Burnu'na doğru Hint Okyanusu'nda yol alan gemileri de kapsayacağı tehdidinde bulundu.

Konuyla ilgili ABD veya İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, dün yaptığı televizyon konuşmasında, "Düşmanla (İsrail, İngiltere ve Amerika) bağlantılı gemilerin Hint Okyanusu'ndan Ümit Burnu'na geçmesini engelleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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