Husiler: İsrail'in Eliat kentini hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de ABD'nin "Mado" adlı gemisine birkaç füzeyle saldırdıklarını belirtti.



İsrail'in Eliat kentindeki bazı noktaların da füzeyle hedef alındığını aktaran Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etti.

Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erip, bölgeye yönelik abluka kalkana dek saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.