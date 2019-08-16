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Husiler Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı düzenledi

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

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İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Husilere ait "El-Mesira" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Kasıf-2 tipi İHA'larla vurulduğunu söyledi.

Seri, söz konusu saldırlar nedeniyle Abha Havalimanı'nda uçuşların aksadığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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