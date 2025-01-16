Husilerden İsrail'e tehdit: Anlaşmadan dönerseniz saldırılar devam edecek

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yaptığı konuşmada ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılması beklenen ateşkesi değerlendirdi.

İsrail kabinesinde ateşkes krizi! Hükümetten çekilmekle tehdit etti Gazze'deki duruma ilişkin tavırlarının Filistinli grupların tutumuna bağlı olduğunu söyleyen Husi, 19 Ocak'ta başlaması beklenen ateşkesin uygulanmasında Filistinli gruplarla görüşeceklerini ifade etti.

Husi, "Gazze'de ateşkes anlaşmasını uygulama safhasında takip edeceğiz. Herhangi bir aşamada İsrail'in anlaşmadan dönmesi, katliam veya kuşatma durumunda Filistin halkına askeri destek sağlamaya hazır olacağız." dedi.

ABD resmen duyurdu! Hamas'ı ateşkes masasına Başkan Erdoğan getirdi Ateşkesin uygulanmasından önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması durumuna ilişkin Husi, "Filistin halkı için askeri operasyonlarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.