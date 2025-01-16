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Dünya

Husilerden İsrail'e tehdit: Anlaşmadan dönerseniz saldırılar devam edecek

Yemen'deki Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkesi takip edeceklerini ve İsrail'in ateşkesi reddetmesi durumunda Filistin halkına askeri desteğe hazır olduklarını belirtti.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 23:35 - Güncelleme:
Husilerden İsrail'e tehdit: Anlaşmadan dönerseniz saldırılar devam edecek
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yaptığı konuşmada ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılması beklenen ateşkesi değerlendirdi.

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Gazze'deki duruma ilişkin tavırlarının Filistinli grupların tutumuna bağlı olduğunu söyleyen Husi, 19 Ocak'ta başlaması beklenen ateşkesin uygulanmasında Filistinli gruplarla görüşeceklerini ifade etti.

"FİLİSTİN HALKINA ASKERİ DESTEK SAĞLAMAYA HAZIR OLACAĞIZ"

Husi, "Gazze'de ateşkes anlaşmasını uygulama safhasında takip edeceğiz. Herhangi bir aşamada İsrail'in anlaşmadan dönmesi, katliam veya kuşatma durumunda Filistin halkına askeri destek sağlamaya hazır olacağız." dedi.

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Ateşkesin uygulanmasından önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması durumuna ilişkin Husi, "Filistin halkı için askeri operasyonlarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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