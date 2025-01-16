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Dünya

İsrail kabinesinde ateşkes krizi! Hükümetten çekilmekle tehdit etti

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 23:08 - Güncelleme:
İsrail kabinesinde ateşkes krizi! Hükümetten çekilmekle tehdit etti
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Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullandı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASINI ENGELLEMEK İSTEMİŞLERDİ

Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

Hükümeti devirme tehdidi

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirilmişti.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

Soykırımcı İsrail kabinesi yarın ateşkes gündemiyle toplanacak

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.

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