İsrail kabinesinde ateşkes krizi! Hükümetten çekilmekle tehdit etti

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

Hükümeti devirme tehdidi İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirilmişti.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.