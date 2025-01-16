İsrail kabinesinde ateşkes krizi! Hükümetten çekilmekle tehdit etti

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.
Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullandı.ESİR TAKASI ANLAŞMASINI ENGELLEMEK İSTEMİŞLERDİ
Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.
İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.