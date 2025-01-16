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Dünya

Soykırımcı İsrail kabinesi yarın ateşkes gündemiyle toplanacak

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirildi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail kabinesi yarın ateşkes gündemiyle toplanacak
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İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin yarın toplanacağını duyurdu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

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İsrail Başbakanlık Ofisi bugün gün içinde Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" duyurmuştu.

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.

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İsrail basını, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere diğer ihtilafları müzakere ettiğini yazmıştı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

  • Güvenlik Kabinesi
  • Gazze Ateşkes
  • Esir Takası

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