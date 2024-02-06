Husilerden Kızıldeniz'deki saldırıları artırma tehdidi

Husi, konuya ilişkin açıklamasını, Husilerin kontrolündeki El-Mesire televizyonunda yaptı.

Abdulmelik el-Husi, "Saldırganları (İsrail'i) Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yemen halkının "askeri ve genel seferberlik konusundaki haklı ve onurlu duruşu çerçevesinde" Kızıldeniz'deki tüm faaliyetlerini sürdüreceğini dile getiren Husi, Yemen halkının, tüm cesareti ve kararlılığıyla "ABD, İsrail ve İngiltere'den oluşan şer üçlüsünün" karşısında durduğunu, zaferler kazandığını ve tüm cesaretiyle düşmanlara saldırdığını söyledi.

Husi, bu sabah Amerikan ve İngiliz gemilerine saldırılar gerçekleştirdiklerini ve yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyeceklerini aktardı.

Husiler bugün Kızıldeniz'de biri Amerikalı, diğeri İngiliz olmak üzere iki gemiyi deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve gemilerin doğrudan isabet aldığını açıklamıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.