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Dünya

Husilerden ''Suud askerlerine karşılık Hamas üyelerinin serbest bırakılması'' çağrısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın elindeki Hamas mensubu tutukluların salıverilmesi karşılığında, ellerinde bulunan Suudi Arabistan ordusuna mensup 5 askeri serbest bırakacaklarını açıkladı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 21:19 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 21:19
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Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçlerinin Yemen'de başlattığı operasyonun 5. yıl dönümünde, kendilerine ait El-Mesire televizyonunda konuştu.

Husi, "Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Hamas üyelerinin serbest kalması karşılığında, Suudi Arabistanlı biri pilot, 5 ordu mensubunu bırakmaya hazır olduğumuzu açıklıyoruz." dedi.

Koalisyon ülkelerinin esir takası yapmaktan çekindiklerini belirten Husi, kendilerinin ise bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan ve Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas, 9 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" olan, hareketin lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi ise 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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