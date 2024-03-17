İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 İHA imha edildi
Dünya

Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 İHA imha edildi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

AA17 Mart 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 İHA imha edildi
ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 5 insansız su üstü aracı ve bir İHA'nın bölgedeki ticari gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle imha edildiği belirtilerek, saldırıların "savunma" amacıyla yapıldığı ifadesine yer verildi.

CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada da Husilerin Kızıldeniz'e doğru havalandırdığı iki İHA'nın imha edildiği, İHA'lardan birinin Kızıldeniz'e düştüğünün tahmin edildiği bildirildi.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.