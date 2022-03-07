Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA'lar imha edildi

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:44

Koalisyonun Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan yazılı açıklamasında, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine İHA'lar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, sayılarına ilişkin bilgi verilmeyen İHA'ların, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

- KOALİSYON UÇAKLARI SANA'YI VURDU



Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının, Husilerin kontrolündeki Sana'ya saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarında Husilere ait askeri noktaların hedef alındığı kaydedildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansı da koalisyon güçlerinin Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi ancak ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.