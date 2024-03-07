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Dünya

Husilerin hedef aldığı ticari gemide 3 kişi öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerden fırlatılan bir füzenin 'M/V True Confidence' adlı ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Husilerin hedef aldığı ticari gemide 3 kişi öldü
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CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı "M/V True Confidence" adlı yük gemisine isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu mürettebattan 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ve gemide ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

CENTCOM, 5 Mart'ta da Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerden fırlatılan füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait "M/V MSC SKY II" adlı konteyner gemisine isabet ettiğini ve gemide hasara yol açtığını açıklamıştı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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