İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0594
  • EURO
    31,3665
  • ALTIN
    1849.01
  • BIST100
    7638.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husilerin saldırısının ardından İsrail 4 yeni savaş gemisini ilk kez Kızıldeniz'e gönderdi
Dünya

Husilerin saldırısının ardından İsrail 4 yeni savaş gemisini ilk kez Kızıldeniz'e gönderdi

İsrail ordusu, 4 yeni Sa'ar 6 sınıfı savaş gemisinin ilk kez Kızıldeniz'e gönderildiğini duyurdu.

IHA13 Aralık 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Husilerin saldırısının ardından İsrail 4 yeni savaş gemisini ilk kez Kızıldeniz'e gönderdi
ABONE OL

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 4 yeni Sa'ar 6 sınıfı korvetin İsrail donanmasının operasyonel faaliyetlerine katılmak üzere ilk kez Kızıldeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi. Gelişmiş savaş sistemlerine sahip gemilerin Hamas'ın deniz gücünü hedef alan donanmaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

HUSİLERİN SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ

İsrail'in bölgeye yeni savaş gemilerini gönderme hamlesi, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyarmasının ve pazartesi günü Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı'ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri füzeyle hedef almasının ardından geldi.

Saldırının ardından çıkan yangın hasara yol açarken, tankerin yardım çağrısına ABD'ye ait bir gemi yanıt vermişti. Husiler'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla tankerin vurulduğunu duyurulmuştu. Husilerin askeri sözcüsü Yehia Sareea, mürettebatın uyarıları yanıtsız bıraktığını, daha sonra tankerin hedef alındığını belirtmişti.

İran destekli Husiler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana kritik öneme sahip nakliye rotalarındaki gemilere saldırı düzenlerken, İsrail'i dron ve füzelerle hedef alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.