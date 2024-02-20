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Dünya

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi hasar aldı, mürettebat tahliye edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat Kızıldeniz Faaliyet Raporu'nda Husilerin saldırısı sonucu bir ticari geminin hasar aldığını, mürettebatın yakınlardaki bir limana taşındığını açıkladı.

DHA20 Şubat 2024 Salı 10:21 - Güncelleme:
Husilerin vurduğu İngiliz gemisi hasar aldı, mürettebat tahliye edildi
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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin Belize bandralı, İngiltere tarafından işletilen MV Rubymar adlı ticari gemiye iki gemisavar balistik füze attığı, füzelerden birinin gemiye isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, "Füzelerden biri gemiye isabet ederek hasara yol açmıştır. Gemi yardım çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi ile bir başka ticari gemi MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya yanıt vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir" denildi.

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