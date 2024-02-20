Husilerin vurduğu İngiliz gemisi hasar aldı, mürettebat tahliye edildi

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin Belize bandralı, İngiltere tarafından işletilen MV Rubymar adlı ticari gemiye iki gemisavar balistik füze attığı, füzelerden birinin gemiye isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, "Füzelerden biri gemiye isabet ederek hasara yol açmıştır. Gemi yardım çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi ile bir başka ticari gemi MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya yanıt vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir" denildi.