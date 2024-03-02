Husilerin vurduğu İngiliz gemisi Rubymar Kızıldeniz'de battı

Yemen hükümetinin oluşturduğu "Rubymar Gemisiyle İlgilenen Kriz Hücresi" tarafından geminin son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Geminin (Rubymar) cuma akşamı, denizde görülen hava koşulları ve kuvvetli rüzgarlar sonucu battığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yemen hükümetinin, karasuları ve Kızıldeniz'de çevre felaketine neden olacak geminin batmasından duyduğu üzüntünün dile getirildiği açıklamada, "Geminin 12 günden fazla bir süre kendi kaderine terk edilmesi ve Yemen hükümetinin felaketin önlenmesi yönündeki çağrılarına yanıt verilmemesi nedeniyle bu sonucun beklendiği" vurgulandı.

- HUSİLERDEN İNGİLİZ GEMİSİ RUBYMAR'A SALDIRI



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.

SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.

Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini savunan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

Yemen hükümeti tarafından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Husiler tarafından vurulan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adalarına yöneldiği belirtilmişti.

Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.