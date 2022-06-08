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Dünya

Hz. Fatıma filmi Müslümanları ayağa kaldırdı! İslam düşmanları yine iş başında

İngiliz sinema grubu Cineworld, Batı'nın İslam ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) kızı Hz. Fatıma'yla (Radıyallahu Anha) ilgili skandal bir filme imza attı. Şirket, sözde Hz. Fatıma filmi 'Cennetin Hanımı'nı (The Lady of Heaven)', Müslümanların yoğun tepkisinin ardından gösterimden kaldırdı.

Star Gazetesi8 Haziran 2022 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
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Yönetmen Eli King, tüm inanç ve değerleri 'sözde' savunan Batı'nın, İslam ve Müslüman düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İngiliz sinema grubu Cineworld'ün çektiği 'Cennetin Hanımı (The Lady of Heaven)' ülkedeki Müslümanları ayağa kaldırdı.

Kitlesel protestoların ardından film, gösterime girmesinden sadece dört gün sonra gösterimden çekildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "'The Lady of Heaven'ın gösterimleriyle ilgili son olaylar nedeniyle, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için filmin yaklaşan gösterimlerini ülke çapında iptal etme kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Sözde, Peygamber Efendimiz'in kızı Hz. Fatıma'nın hikayesini anlatan film, terör örgütü DEAŞ'ın Irak saldırısıyla açılıyor ve teröristlerin acımasız cinayet sahnesini betimliyor.

İngiltere'deki bazı dini liderler protestoları destekledi. Örneğin Bolton'da yerel Camiler Meclisi Başkanı Asif Patel, şirkete yazdığı bir mektupta filmi 'küfür' içeren ve 'mezhepçi' olarak nitelendirdi.

Patel, "Yakın zamanda vizyona giren ve tüm dünyadaki Müslümanları rahatsız eden 'Cennetin Hanımı' filminden haberiniz vardır. Mezhepçi bir ideolojiyle destekleniyor ve doğası gereği Müslüman topluluğa hakaret ediyor." dedi.

FİLMİN YAPIMCILARI UTANMADAN MÜSLÜMANLARI SUÇLADI

Filmin yapımcıları, protestocuların 'aşırılıkçı ve radikal İslamcılar' olduğunda savunarak, Müslümanları suçladı.

Filmin baş yapımcısı Malik Shlibak, küstah bir açıklamayla, şirketin filmi gösterimden çekme kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Shlibak, Cineworld'ü 'aşırılık yanlılarına boyun eğmekle' suçladı.

Star Gazetesi

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