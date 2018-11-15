IATA: Türkiye, bölgesel hava taşımacılığında Rusya'yı geride bırakacak

IATA'nın yayınladığı raporda, Rusya'nın hava taşımacılığında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasındaki yerini 2021'den sonra Türkiye'ye kaptıracağı kaydedildi.

Rapora göre, Rusya'da 2017 yılındaki toplam yolcu hacmi 90 milyondu, bu sayının 2037 yılında 159 milyon kişiye kadar yükselmesi bekleniyor. Türkiye pazarındaki yolcu sayısının ise 83 milyondan 173 milyona çıkması öngörülüyor.