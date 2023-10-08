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Dünya

İbadet özgürlüğüne saldırı! İsrail, Batı Şeria'da bir camiyi ibadete kapattı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'ni bir sonraki duyuruya kadar kapattı. Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı kayıtlara geçti.

AA8 Ekim 2023 Pazar 12:16 - Güncelleme:
İbadet özgürlüğüne saldırı! İsrail, Batı Şeria'da bir camiyi ibadete kapattı
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El Halil Vakıflar Genel Müdürü Nadal Caberi, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalciler, İbrahim Camisi'ni bir sonraki duyuruya kadar kapatıyor. Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı kayıtlara geçiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri ihlal etmeye devam ettiği ve Filistin halkına karşı toplu cezalandırma uyguladığı aktarılan açıklamada "Cumartesi akşamı İbrahim Camisinin girişinde İsrail engeliyle karşılaştım. Bugün de bir sonraki duyuruya kadar ibadete kapatılacağı resmi olarak duyuruldu." denildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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