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İbn Selman inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kabe etrafında devam eden inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıktı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlıları arasında yer alan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, devam eden inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıktı.
 
Ülkedeki tüm kontrolü ele aldığı günden bu yana modernizasyon çalışmalarına devam eden ve ülke tarihinde görülmemiş kararları hayata geçiren İbn Selman'ın inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıkması tepkilere neden oldu.
 
Tavaf alanına büyük bir koruma ordusu ile gelen ve bir süreliğine Müslümanların ibadetlerine engel olan Muhammed bin Selman'ın bölgede çok sayıda yüksek nokta olmasına rağmen neden Kabe'nin üstüne çıktığı belirlenemedi. 
 
Veliaht Prens İbn Selman, 2017 yılında gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesiyle ülkenin başına geçmiş ve çok sayıda muhalif prens ve aktivisti tutuklayarak hapse attırmıştı. Tutuklamaların ardından ülke tarihinde görülmemiş reformları da hayata geçiren İbn Selman son olarak adını Cemal Kaşıkçı cinayetinde duyurmuştu. İbn Selman'a yakın isimlerin talimatı ile bir Suudi heyet İstanbul'a gelerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı vahşi bir şekilde öldürmüştü.

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