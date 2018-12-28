İbn Selman önce tutuklattı, sonra bakan yaptı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, dün akşam saatlerinde yayımladığı yeni kararnameler ile mevcut bakanlıklarda büyük bir değişikliğe gitti. Çok sayıda bakan görevden alınırken, elçilikler ve emirliklerde de bazı değişiklikler yaşandı.

Söz konusu değişikliklerden en dikkat çekici olanı ise mevcut Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr'in görevden alınarak yerine İbrahim Assaf'ın getirilmesiydi.

İBRAHİM ASSAF HAKKINDAKİ DETAY

Adil Cübeyr'in yerine getirilen İbrahim Assaf hakkında ortaya çıkan yeni detay ise "Kraliyet ailesi içerisindeki çekişmenin bir yansıması mı?" yoksa "Kaşıkçı cinayeti sonrası ülkenin bozulan itibarını yeniden düzeltmek için atılan bir adım mı?" sorularını gündeme getirdi.

İbrahim Assaf, Muhammed bin Selman'ın yumuşak saray darbesiyle başa geldikten sonra çok sayıda bakan, prens, iş adamı ve muhalifi tutuklayarak Ritz-Carlton oteline hapsettiği isimler arasında yer alıyordu.

Assaf, tutuklanmasının ardından "bir şekliyle aklanmış" ve serbest bırakılmıştı.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINARAK "CEZALANDIRILDI"

Katar krizi sonrası görevden alınacağı iddiaları dolaşan ve en son Cemal Kaşıkçı cinayetiyle son bulan olaylar silsilesi sonrasında kraliyet ailesi, Adil Cübeyr'i görevden aldı. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak diplomasi hayatına devam edecek olan Cübeyr, Muhammed bin Selman'ın da etkisiyle kızağa çekilmiş oldu.

Görevden alınan diğer bir isim ise Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Muhammed Navaf oldu. İddialara göre Navaf'ın görevden alınmasının en büyük nedeni, Kral Selman'ın Londra'da yaşayan ve sürpriz bir kararla Riyad'a dönen Ahmed bin Abdülaziz'e yakın bir isim olmasıydı.

Kral Selman'dan sonra tahta en yakın isim olarak adı geçen Ahmed bin Abdülaziz'e yakın bir ismin görevden alınması, aynı zamanda Muhammed bin Selman'ın Ahmed bin Abdülaziz'e bir mesajı olarak da yorumlandı.