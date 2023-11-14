ICESCO'dan İsrail'e kınama: Gazze'de uluslararası normları hiçe sayıyor

Malik, Fas'ın başkenti Rabat'ta ICESCO'nun sivil toplum kuruluşu Şiddet ve Aşırılık Gözlemevi ortaklığında 3. kez düzenlediği Şiddetli Aşırılıkla Mücadele Uluslararası Konferansı'nda konuştu.

ICESCO Genel Müdürü Malik, "İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları hiçe sayan Filistin'e yönelik saldırılarını kınadığını" söyledi.

Malik, aşırılık yanlılarının gelişmiş iletişim araçlarından faydalanabileceği uyarısında bulunarak, "Araştırmalar, video oyunlarının çocukları şiddete sürükleyen en yaygın nedenler arasında bulunduğunu gösteriyor." dedi.

Şiddet ve aşırılıkla mücadelenin konu edildiği, 15 Kasım'a kadar sürecek olan konferansa alanında uzman bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar, 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.