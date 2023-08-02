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Dünya

İdlib'de BM yardımlarının engellenmesi protesto edildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yerinden edilen siviller ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insani yardımlar gönderilmesinin Rusya'nın vetosu nedeniyle engellenmesini protesto etti.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 20:44 - Güncelleme:
İdlib'de BM yardımlarının engellenmesi protesto edildi
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Suriye'de yardım çalışmaları yürüten yerel STK görevlileri ve yerinden edilen siviller, Rusya'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımları engellemesine tepki gösterdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı önünde bir araya gelen çeşitli STK görevlileri ve yerinden edilen siviller, ellerinde "Kana bulanmış hiçbir yardımı kabul etmeyeceğiz.", "Birleşmiş Milletler'i Esed rejimiyle anlaşmaya zorlamak, saldırılarda ölenlere hakarettir" ve "Yardım geçiş kararının Suriye kasabı Beşşar Esed'in eline bırakılmasını kabul etmiyoruz" yazılı İngilizce ve Arapça dövizler taşıdı.

Protestoya katılan insani yardım gönüllüsü Firas Mansur, AA muhabirine, Suriye yönetimi tarafından gönderilen yardımları kabul etmeyeceklerini söyledi.

Suriye rejiminin sivilleri yerinden ederek çadırlarda yaşamaya mahkum bıraktığını ifade eden Mansur, "Beşşar Esed ordusu bize saldırdı. Arazilerimizi işgal etti. Çocuklarımızı açlıktan öldürdü." ifadelerini kullandı.

Mansur, BM insani yardım geçişlerinin Beşşar Esed'e bırakılmasıyla 5 milyon sivilin kuşatma altına gireceğini ve gıdadan mahrum bırakılacağını belirtti.

Yaşanan ve yaşanacak olan insani krizin sorumlununun Birleşmiş Milletler olduğunu belirten Mansur, "Çocuklarımız gözlerimizin önünde ölse bile Esed rejiminden yardım kabul etmeyeceğiz. Çadırlarda yaşayan 2 milyondan fazla sivil her şeylerini kayıp etti. Bugün bu insanların yardımları kesilirse farklı ülkelerde yeni hayat arayışında olacaklar." şeklinde konuştu.

Protestoya katılanlardan Ali Cesim de, BM'ye çağrıda bulunarak "Yozlaşmış rejimlere karşı sorumluluklarınızı üstlenin. Rusya ve Suriye rejimi sivilleri öldürdü ve evlerini yıktı. Zorla yerlerinden etti. Şimdi de sivillerin gıdaya ulaşmasını engelliyorlar." dedi.

Protestoya katılan Hamza Cuce de, halk olarak uluslararası toplumun Suriye yönetimini, insani yardımla ayakta tutma girişiminin karşında olduklarını söyledi.

Cuce, bugün burada Rus vetosunu reddetmek için toplandıklarını belirterek, "Elinde milyonlarca sivilin kanı olan cani ve katil bir rejimden yardım almayı kabul etmiyoruz." dedi.

SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere yardım yapılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresini uzatmayı öngören iki ayrı tasarı onay alamamıştı.

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

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