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İdlib'e hava saldırısı düzenlendi

Suriye'de 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içinde yer alan Felyün ve Kurin köylerine gece saatlerinde hava saldırıları düzenlenirken, saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

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Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Felyün ve Kurin köylerine hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde, İdlib'in güneybatısındaki Ariha ilçesine bağlı Feylün ile Kurin köylerine gece geç saatlerde hava saldırıları yapıldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, hedef alınan yerleşimlerde maddi zarar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İdlib kent merkezinin yakınlarındaki hava saldırılarıyla ilgili muhaliflere ait uçak gözlem evi tarafından sosyal medya hesabından, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının saldırılar düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

SURİYE'DE RUS VE REJİM SALDIRISI AYRIMI

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor.

Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor. Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor.

Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti. 

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