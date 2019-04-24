İdlib’te patlama: 12 ölü
Suriye’de Cisr El Şuğur’da yaşanan patlamada 12 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
- İHA
Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cisr El Şuğur’da sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği ifade edilen patlamada yerel kaynaklar 12 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, enkaz altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.