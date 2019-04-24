İdlib’te patlama: 12 ölü

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cisr El Şuğur’da sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği ifade edilen patlamada yerel kaynaklar 12 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, enkaz altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.