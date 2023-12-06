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Dünya

IGAD, olağanüstü zirve düzenleyecek

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), bölgede yaşanan gelişmeleri ele almak için 9 Aralık'ta olağanüstü zirve düzenleyeceğini duyurdu. Doğu Afrika'da 8 ülkenin üye olduğu birlik, savaşın başından bu yana çatışmaları sonlandırmaya gayret ediyor.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 21:27 - Güncelleme:
IGAD, olağanüstü zirve düzenleyecek
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IGAD'tan yapılan yazılı açıklamada, 41. Olağanüstü Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nin 9 Aralık'ta Cibuti'de yapılacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da yürütülen Sudan'daki iç savaşa son verme çabalarının başarısız olmasının ardından yapılması kararlaştırılan zirvede, barış için yeni bir girişimin başlatılması bekleniyor.

Doğu Afrika'da 8 ülkenin üye olduğu birlik, savaşın başından bu yana çatışmaları sonlandırmaya gayret ediyor.

İç savaşın 8. ayına girdiği Sudan'da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki Cidde barış görüşmeleri hafta başında süresiz olarak askıya alınmıştı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

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