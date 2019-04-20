İguanayı silah olarak kullandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan’da Perkins isimli yerel restoran zinciri, müşterisinin eylemini şikayet etmesi üzerine polisler olay yerine gitti. Restoranda, ismi açıklanmayan 49 yaşındaki bir adamın ‘gömleğinden bir iguana çıkartarak hayvanı kuyruğundan tutup kendi kafasının etrafında sağa sola sallamaya başladığı ve ardından restoran müdürünün üzerine fırlattığı’ belirtildi. Eyleme neyin sebep olduğu açıklanmadı. Polisin paylaşımına göre, iguanayı fırlatan adam birkaç sokak ötede yakalandı.