İHH'dan Sudan'a 15 konteynerlik yardım

Yardımların dağıtımının yapılması planlanan bölgelere sevkinden önce İHH yetkililerince Port Sudan kentinde basın açıklaması yapıldı.

Sudan Sosyal İşler ve Kalkınma Bakan Vekili Cemal en-Nail, yardım çalışması sebebiyle İHH ve bağışçılarına teşekkür etti.

Nail, "Yardımların Sudan'ın 9 vilayetine gönderilmesi planlandı. Gelen yardımlar bölgedeki ihtiyaçlara göre belirlendi ve dağıtımlar eyalet yetkilileri ile İHH ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Yardımları en hızlı şekilde yerlerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci de olayların başladığı tarihten bu yana ülkeye gönderilen en geniş kapsamlı yardım olma özelliği taşıyan çalışma ile 200 bine yakın Sudanlıya destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

- Yardımlar İHH ekiplerince farklı eyaletlere dağıtılacak

Haziranda ülkeye yönelik "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlattıklarını belirten Bahci, "Çalışmanın ilk etabında gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan 15 konteyner yardım malzemesi ülkeye gönderildi. Deniz yoluyla ülkeye gönderilen yardım malzemeleri, bugün Port Sudan'a ulaştı. Yardımlar; Sudan'ın Kuzey, Güney, Orta, Doğu Darfur vilayetlerinde, Nil, Mavi Nil, Hartum, Cezire ve Kuzey eyaletlerinde dağıtılacak."ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar 5'inci ayına girdi.

Çatışmalar sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişi yerlerinden edilmiş durumda. BM'ye göre ülke nüfusunun yarısına yakın olan 25 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, SUDAN yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına SUDAN yazarak yardım edebiliyor.

Basın açıklamasına Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Graham Abdülkadir, Acil Durum Komite Başkanı Tümgeneral Ezheri Abbas, vakıf görevlileri, basın mensupları ve Sudanlılar da katıldı.

