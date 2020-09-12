İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası verildi
Dünya

İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası verildi

Mısır mahkemesi, İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası verdi.

AA12 Eylül 2020 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 19:06
ABONE OL

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'yi 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Port Said Ceza Mahkemesi, Bedii'nin yanı sıra İhvan liderlerinden 11'ine daha müebbet hapis cezası (25 yıl) verdi.

Haberde, aynı davada yargılanan diğer sanıklardan 59'unun 3'er yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 sanığın 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, ölen bir sanık hakkında da dava dosyasının kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

MENA'da Bedii dışındaki sanıkların isimlerine yer verilmedi. Yerel basında ise sanıklar arasında İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'nin de olduğu bilgisi yer aldı.

Başsavcılık, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de şiddet eylemlerini provoke etmekle suçlamıştı.

Söz konusu hükme temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İhvan, 15 Temmuz'da Bedii hakkındaki 7 davada nihai hükmün verildiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.