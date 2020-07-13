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Dünya

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi: Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması tarihi bir adım

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını, 'tarihi bir adım' olarak niteledi. İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, kararın Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu vurguladı.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:06
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İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, "Danıştayın, Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir." ifadesini kullandı.

"Tarihi bir adım" şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Fehmi, açıklamasında ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların gasp edilen tüm haklarını geri alabilmesi duasında bulundu.

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