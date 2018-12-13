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IKBY, 3 ayda yaklaşık 28,5 milyon varil petrol ihraç etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) boru hattıyla 2018'in 2'nci çeyreğinde yaklaşık 28,5 milyon varil petrol ihraç ederek 1,76 milyar dolar gelir elde etti.

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ABD merkezli denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte'nin IKBY'nin talebi üzerine hazırladığı petrol ihracatı şeffaflık raporuna göre, Erbil yönetimi, bu yılın 2'nci çeyreğinde boru hattıyla 1,76 milyar dolara tekabül eden yaklaşık 28,5 milyon varil petrol ihraç etti.

Raporda, IKBY'nin Nisan'da 8 milyon 842 bin, Mayıs'ta 9 milyon 612 bin ve Haziran'da 9 milyon 994 bin varil petrolü boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç ettiği ifade edildi.

Bir varil petrolü yaklaşık 62 dolarla satışa sunan IKBY'nin 1 Nisan-30 Haziran 2018 tarihlerindeki net kazancının 1,2 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Raporda, yılın 2'nci çeyreğinde petrolün tankerlerle ihraç edilmediği aktarıldı.

Irak merkezi hükümeti ile muhalefetteki partiler tarafından "petrol geliri ve satışının şeffaf olmadığı" suçlamasına muhatap olan Erbil yönetimi, ABD merkezli Deloitte ile anlaşma imzalayarak gelirlerinin kontrol edilmesini istemişti.

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