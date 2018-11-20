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IKBY Başbakanı Barzani: Irak'ın Kerkük kentinde petrol ihracatının tekrar başlaması olumlu bir adım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Kerkük kentinde petrol ihracatının tekrar başlamasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

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Barzani, Erbil'de bir gaz şirketinin 10'uncu yıl çalışmaları kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kerkük petrolünün yeniden Ceyhan boru hattına pompalanmaya başlamasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Irak'ta yeni hükümeti desteklediklerini belirten Barzani, "Umarım yeni hükümet, Bağdat-Erbil arasındaki sorunları çözer ve daha iyi bir geleceğe adım atarız. Hakların anayasa çerçevesinde güvence altına alınması için diyalog arayışlarına devam edeceğiz." dedi.

Barzani, enerji alanında çalışan şirketlere bölgede yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, özellikle petrol ve doğal gazda yatırıma yönelecek şirketlere kolaylık sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

ABD'nin, 5 Kasım itibarıyla devreye koyduğu yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında, İran'ın günlük 2 milyon varilden fazla olan petrol ihracatının 1 milyon varile kadar düşmesi öngörülüyor.

Washington yönetiminin, yaptırımlardan kaynaklanacak piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, cuma günü yaptığı açıklamada, "Günlük 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı." ifadesini kullanmıştı.

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