19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7083
  • 6,3152
  • 270.303
  • 106804
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: Türkiye'nin Sincar'daki hedefi PKK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin Sincar ilçesindeki hedefinin PKK terör örgütü olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barzani, Irak'ın Duhok kentindeki Amerikan Üniversitesinde düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik Konferansı"nda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ ve PKK hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonuna ilişkin bir soruya Barzani, "Türkiye'nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin, Türkiye'ye de herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki hedefinin PKK olduğunu vurgulayan Barzani, "Bu insanlar (PKK) neden Sincar'da? En sonunda bunun bedelini ödeyen de Sincar halkı oluyor. Çünkü Sincar'ın dışından gelip orada olmaması gereken bazı unsurların varlığı nedeniyle bunlar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgede ciddi tehditler oluşturmaya devam ettiğinin altını çizen Barzani, "DEAŞ bozguna uğratılmadı. DEAŞ toprak kaybetti ancak ideolojisi henüz ortadan kaldırılmadı." dedi.

Askeri mücadeleden daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Barzani, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de binlerce destekçisi ve sempatizanı bulunduğunu anlattı.

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk´üm diyene

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' dedi, tepki yağdı: Biz sana ne yaptık?

'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' dedi, tepki yağdı: Biz sana ne yaptık?

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

82 yıldır özel olarak korunuyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı...

82 yıldır özel olarak korunuyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı...

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA