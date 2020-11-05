IKBY'den terör örgütü PKK'nın saldırıları hakkında açıklama

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:44

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarının devam edip etmeyeceğinin bilinmediğini belirterek, "IKBY, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için önlemler alacak." dedi.

AA muhabirine yazılı açıklama yapan Adil, terör örgütü PKK mensuplarının dün Duhok’un Amedi ilçesinde 1 Peşmergeyi öldürdüğü saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Adil, hükümetin her zaman IKBY ve halkını her türlü saldırıdan korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

Adil, "IKBY, PKK saldırılarının bir daha olup olmayacağını bilmiyor ancak IKBY, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için önlemler alacak." ifadesini kullandı.

PKK'nın Peşmerge ve IKBY polisine yönelik saldırıları

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 24 saat içinde ikinci defa IKBY polisine saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütünün, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu IKBY polisine yönelik saldırısı, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde gerçekleşmişti.

Akşamüzeri düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilmişti.

PKK'nın dün de Çemanke nahiyesinde, petrol ve gaz kaynaklarının güvenliğinden sorumlu 2 IKBY polisini yaraladığı bildirilmişti.

Terör örgütü mensupları dün ayrıca Çemanke'de Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Peşmerge Güçleri Genel Örgütlenme Kurulu Sorumlusu Tuğgeneral Hasan Nuri, terör örgütünün yola döşediği mayını Peşmergenin geçişi sırasında patlattığını, ardından ise roketatar ve ağır silahlarla saldırdığını söylemişti.

Nuri, "Beş askeri araç ve bir grup Peşmerge ile bölgedeki güçlerimizi ziyaret edip seminer düzenleyecektik. Yolda konvoyumuz PKK'lıların pususuna denk geldi. İlk başta yola döşedikleri mayın bir aracımızda patladı, daha sonra RPG roketatar ve BKC silahlarla bize ateş açtılar." diye konuşmuştu.

IKBY Bakanlar Kurulu, saldırıyı sert şekilde kınamış ve bunu "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelemişti.

PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed de 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.