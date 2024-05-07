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Dünya

İki albayın planları deşifre oldu! Zelenski'ye suikast girişimi

Ukrayna, Rusya'ya hizmet ettiklerini ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen iki albayın gözaltına alındığını duyurdu.

DHA7 Mayıs 2024 Salı 17:52 - Güncelleme:
İki albayın planları deşifre oldu! Zelenski'ye suikast girişimi
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Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, "SBU, Ukrayna Devlet Başkanı'na suikast hazırlığında olan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanlarının ağını ortaya çıkardı. Şartlı tahliye edilen iki albay gözaltına alındı. Düşman, Başkan Volodimir Zelenski'yi ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştiriyordu. FSB'nin istihbarat ağının görevlerinden biri de Başkan'ın güvenlik birimine yakın askerler arasında Devlet Başkanı'nı rehin alabilecek ve ardından öldürebilecek failler bulmaktı. Zelenski'nin yanı sıra SBU Başkanı Vasyl Maliuk, Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov ve diğer üst düzey yetkilileri de ortadan kaldırmayı planlıyorlardı" denildi.

SBU, PLANI ADIM ADIM AÇIKLADI

SBU, Rus ajanı olduğunu belirttiği kişilerin planını da paylaştı. Açıklamada, "İlk olarak, işe alınan bir ajan, korunan bir kişinin hareketlerini gözlemleyecek ve düşmana bilgi aktaracaktı. Yetkilinin bulunması gereken evin koordinatları bir füze saldırısı için kullanılacaktı. Ardından, saldırı yerinde kalan kişilere bir insansız hava aracı ile saldıracaklardı. Bundan sonra Ruslar, insansız hava aracının izlerini yok etmek de dahil olmak üzere başka bir füzeyle vurmayı planladılar" ifadeleri kullanıldı.

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