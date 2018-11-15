Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Etiyopya'da iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülke basınında çıkan haberlerde, Oromo ve Somali etnik grupları arasında çıkan çatışmalarda 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilen haberlerde, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiği kaydedildi.

Ülkenin Oromiya eyaletinde zaman zaman etnik çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak geçen ay, eyalete bağlı Bune Bedele bölgesinde, Amhara ve Oromo etnik grubuna mensup bazı kişiler birbirlerine saldırmış, olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını ise Amharalar oluşturuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

Hyundai´nin farklı otomobili Kona´yı test ettik

3 milyon liralık 'yapay resif'ler balık popülasyonunu artırdı

3 milyon liralık 'yapay resif'ler balık popülasyonunu artırdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA