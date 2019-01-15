İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4592
  • 6,2677
  • 226.451
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İki gün önce Türkiye'yi tehdit eden Trump, Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerine vurgu yaptı

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İki gün önce 'Kürtler'e (PKK/PYD) saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' sözleriyle skandal bir açıklamada bulunarak Türkiye'yi tehdit eden Trump, Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası 'ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var' sözleriyle iki ülke arasında ekonomik gelişmelere vurgu yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." ifadelerine yer verdi.

 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti. Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin, NATO'da müttefiki olan ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Sanders, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirmişti.

 

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akdeniz'de 7 ülke anlaşmaya vardı

Akdeniz'de 7 ülke anlaşmaya vardı

ABD halkına göre hükümetin kapanmasından Trump sorumlu

ABD halkına göre hükümetin kapanmasından Trump sorumlu

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Başkan Erdoğan imzaladı: İsteyen ücretsiz yararlanabilecek

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Suudi Arabistan'dan 'Suriye' açıklaması: İddialar gerçek dışı

Suudi Arabistan'dan 'Suriye' açıklaması: İddialar gerçek dışı
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA