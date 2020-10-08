İki lider Avrupa basınına konuştu, Aliyev olanları hatırlattı: Ermenistan şimdi de yalvarıyor

star.com.tr 08 Ekim 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:43

Azerbaycan son üç ayda üç kez saldırıya uğradı. Temmuz ayındaki saldırı, Dağlık Karabağ bölgesinden uzakta, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırdaydı ve Ermenistan'ın amacı Azerbaycan'da yeni toprakları işgal etmekti.

Son saldırı, Azerbaycan'ın artık harekete geçmesine neden oldu. 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunu bozguna uğratarak işgal altındaki Karabağ topraklarında ilerlemeye başladı.

Batı ve Rusya'dan destek bekleyen Ermenistan, destek bulamayınca ateşkes çağrıları yapmaya başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gelinen noktayı euronews'e verdikleri mülakatta değerlendirdi.

Bugüne kadar Karabağ'da işgalci olan ve Azerbaycan sivil yerleşimlerine sık sık saldıran Ermenistan'ın lideri Paşinyan, akla ziyan bir şekilde ''Hiçbir çözümün yolu şiddetten geçmez.' dedi.

Ülke değil terörist grubu gibi hareket eden, cephe dışındaki sivillere saldıran Ermenistan'ın lideri, yine soykırım yalanına sarılarak 'bunun engellenmesi gerektiğini' söyledi.

ALİYEV: ERMENİSTAN ŞİMDİ ATEŞKES İÇİN YALVARIYOR

Aliyev ise, Ermenistan'ın bugüne kadarki kalleş saldırılarını hatırlatarak, harekatın zorunluluğuna dikkat çekti.

Aliyev, '23 Ağustos'ta sivillere ve askerlere yönelik terör eylemleri gerçekleştirmek için bir sabotaj grubu gönderdiler. Bu da onları yüzüstü bıraktı. Çünkü sabotaj grubunun lideri tutuklandı. Eylül sonunda, kasaba ve şehirlerimize geniş çaplı bir saldırı başlattılar. Şimdiye kadar 900 evin tamamen yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyleyebilirim ve siviller arasında çok sayıda kayıp var.' dedi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunu mağlup ettiğini belirten Aliyev, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Şimdi, Ermenistan ağır bir yenilgiye uğradığında ateşkes çağrısı yapıyorlar. Ermeni birliklerinin tamamen, derhal ve koşulsuz geri çekilmesini isteyen BM Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelerek ateşkesi bizzat ihlal ettiler. Statükoyu değiştirmeden korumak istiyorlar. Minsk Grubu eşbaşkanları ve başkanları, statükonun kabul edilemez olduğunu defalarca belirttiler. Ermenistan bunu görmezden geldi, ancak şimdi Azerbaycan statükoyu değiştiriyor ve bence anlaşmazlığı bir an önce çözmek için bu önemli bir adım olacak.

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