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Dünya

İki ülke arasında gerilim! ''Olası işgal girişiminde 15 nükleer santral tehlikeye girecek''

Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini belirten Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

AA14 Aralık 2021 Salı 13:33 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:33
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Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.

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