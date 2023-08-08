İki ülke arasında gerilim: Savaş gemimizi çekmeyeceğiz

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Sahil Güvenliği (PCG) ve ordunun ortak basın açıklamasında konuşan Ulusal Güvenlik Konseyinden (NSC) üst düzey yetkili Jonathan Malaya, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sulardan çekilmeyeceğini söyledi.

Malaya, Çin sahil güvenliğinin Filipinler gemilerini lazerle hedef almak gibi "tehlikeli manevralar" yaptığını ileri sürdü.

İkinci Thomas Shoal'da Çin'in artan varlığının Filipinler'i bölgedeki pozisyonunu koruma kararından caydırmayacağını ifade eden Malaya, "Karaya oturtulan savaş gemisindeki birliğe gerektikçe yeniden ikmal yapacağız." dedi.

- ÇİN, FİLİPİNLER'İN SAVAŞ GEMİSİNİ TARTIŞMALI RESİFTEN ÇEKMESİNİ İSTİYOR



Karaya oturtulan savaş gemisinin bölgede yasa dışı olarak bulunduğunu belirten Çin Sahil Güvenliği, geminin geri çekilerek resifin orijinal haline getirilmesini talep etmişti.

Çin Sahil Güvenliği, 6 Ağustos'ta İkinci Thomas Sığı'na yaklaşan Filipinler ikmal gemisine tazyikli su sıkılmasının, "hukuka uygun, profesyonel ve itidalli bir önlem" olduğunun savunmuştu.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği, resifte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Filipin donanmasına ait savaş gemisi 1999'da Filipinler'in bölgedeki egemenlik iddiasını desteklemek için kasten karaya oturtulmuştu.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI



Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.