İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 39 savaş jetiyle sınırı ihlal ettiler
Dünya

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 39 savaş jetiyle sınırı ihlal ettiler

Çin, ABD ile yakınlaşan Tayvan'ın hava sahasını ihlal etmeye devam ediyor. Tayvan, Çin'e ait 39 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 00:04 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 00:04
ABONE OL

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), Çin'e ait olduğu belirtilen 39 askeri uçağın, ADIZ ilan edilen bölgeye izinsiz girdiğini açıkladı.

Bakanlık, uçakların 34'ünün savaş uçağı, 4'ünün elektronik savaş uçağı ve birinin bombardıman uçağı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, savaş uçaklarının telsizle uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek için sivil devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını aktardı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 52 savaş uçağının 4 Ekim'de Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi en büyük "ihlal" olarak kayıtlara geçmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.