İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 39 savaş jetiyle sınırı ihlal ettiler

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 00:04 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 00:04

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), Çin'e ait olduğu belirtilen 39 askeri uçağın, ADIZ ilan edilen bölgeye izinsiz girdiğini açıkladı.

Bakanlık, uçakların 34'ünün savaş uçağı, 4'ünün elektronik savaş uçağı ve birinin bombardıman uçağı olduğunu bildirdi.



Bakanlık, savaş uçaklarının telsizle uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek için sivil devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını aktardı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 52 savaş uçağının 4 Ekim'de Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi en büyük "ihlal" olarak kayıtlara geçmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.