İki ülke yeniden diplomatik ilişki kuruyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Afrika ülkesi Çad ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğunu ilan etmek üzere yarım günlük resmi bir ziyaret için Çad'a hareket etti.

Times of Israel'de yer alan habere göre, başkent N'Djamena'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak birebir ve heyetler arası görüşme sonrası, Netanyahu ve Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğunu resmi olarak ilan etmesi bekleniyor.

“Çad, Arap ve Müslüman dünyasında yaptığımız devrimin bir parçası”

Çad'a hareket etmeden önce Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, ziyareti "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, "Çad, Libya ve Sudan sınırında bulunan devasa bir Müslüman ülkedir. Arap ve Müslüman dünyasında yaptığımız devrimin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İran ve Filistin'in, İsrail'in diplomatik atılımını önlemeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, "Bu onları çok endişelendiriyor, hatta kızdırıyor." diye konuştu.

1972'den beri İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmayan Çad’ın Cumhurbaşkanı İdris Debi, kasım ayında İsrail'e resmi bir ziyarette bulunarak Çad tarihinin İsrail'i ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Kasım ayındaki ziyaret sonrası Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu,"Biz Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmış, İdris Debi ise İsrail ile normalleşmelerinin Filistin meselesini görmezden gelmelerine sebep olmayacağını belirtmişti.